Внучка Байдена раскритиковала американского журналиста за слова о Байдене

Внучка президента США Джо Байдена Наоми Байден раскритиковала американского журналиста и ведущего Джесси Уоттерса за его слова об отношении президента к миграционной проблеме на южной границе США. Ее слова приводит американская газета Hill.

«Я слышала так много лжи о своей семье, я сильно расстроилась. Это переходит все границы», — заявила Наоми, комментируя слова Уоттерса о том, что «Байден плох на границе», поскольку он «не лучший отец».

«Этот человек не может сказать нет своему собственному сыну», — говорил ранее Уоттерс в эфире телеканала Fox News, имея в виду Хантера Байдена, отца Наоми.

До этого сообщалось, что американские следователи в 2023 году нашли следы кокаина на чехле, в котором сын президента США Хантер Байден держал свой пистолет.

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден отказывается признавать себя виновным в том, что в октябре 2018 года он якобы дал ложные показания относительно употребления им запрещенных веществ, заполняя формуляр при покупке пистолета. При этом в своих мемуарах Байден-младший упоминал, что в это время он был наркозависим.

Ранее в США назвали Хантера Байдена трусом после того, как он сбежал из конгресса.