Стало известно, когда в Вильнюсе исключат русский язык из школ

Вице-мэр Вильнюса Арунас Шилерис заявил, что с сентября 2024 года школы литовской столицы не будут предлагать ученикам изучать русский язык в качестве второго иностранного. Слова Шилериса приводит телеканал LRT.

«С сентября мы больше не будем предлагать шестиклассникам изучать русский язык как второй иностранный», — заявил Шилерис.

Он подчеркнул, что детям предложат изучать один из европейских языков вместо русского.

По словам Шилериса, в Вильнюсе стремятся повысить доступность языков Евросоюза, при этом «перспективной заменой» русскому станет испанский язык.

До этого замминистра образования, науки и спорта Литвы Рамунас Скауджюс заявил, что дошкольное и начальное образование являются теми сферами, с которых необходимо начать постепенное вытеснение русского языка из школ в Литве, ученики нацменьшинств в стране, в том числе и русские, учат литовский «примерно на 30% меньше» местных.

Ранее сообщалось, что в Эстонии перестанут выделять деньги на русскоязычное образование.