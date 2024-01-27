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В Германии прошли акции протеста против ультраправой партии

В ФРГ прошли митинги против партии «Альтернатива для Германии»

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Sebastian Willnow/Global Look Press

В ФРГ прошли массовые митинги против ультраправой политической партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), протестующие обвиняют ее в фашизации страны. Об этом пишет РИА Новости.

В митингах приняли участие сотни тысяч человек. На акции протеста в Потсдаме присутствовали канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок, отмечает агентство.

Причиной демонстраций стала появившаяся в СМИ информация, что в ноябре представители АдГ провели тайную встречу с руководителями ряда ультраправых и неонацистских организаций, в ходе которой был предложен план реэмиграции, то есть участники беседы предложили выдворить из Германии всех соискателей статуса беженца, иностранцев с «правом нахождения», а также «не ассимилировавшихся граждан».

21 января сообщалось, что более 144 тысяч человек вышли на акции протеста в Германии против «Альтернативы для Германии». По данным полиции, 35 тысяч человек собрались на демонстрации в Ганновере и столько же во Франкфурте, 20 тысяч в Карлсруэ, 16 тысяч в Галле, 12 тысяч в Касселе, 10 тысяч в Ульме, 5 тысяч в Кобленце, 5 тысяч во Фрайбурге и 6 тысяч в Эрфурте.

Ранее в ФРГ причислили молодежную организацию «Альтернативы для Германии» к экстремистским.

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