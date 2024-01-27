Премьер Словакии подтвердил, что поддержал программу ЕС о выделении €50 млрд Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что поддержал программу ЕС о выделении €50 млрд Украине. Слова политика передает Teraz.

«Мы принесли на встречу с украинским премьером гуманитарную помощь, потому что мы обещали Украине поддержку в этом, я поддержал и решение ЕС финансово помогать Украине следующие четыре года в объеме €50 млрд», — заявил Фицо.

Сообщалось, что лидеры стран Евросоюза могут на следующей неделе согласовать выделение Киеву помощи в размере €50 млрд.

26 января Фицо сообщил, что транзит российского трубопроводного газа через Украину, возможно, будет продолжаться в 2025 году.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи со своим коллегой Робертом Фицо в Ужгороде заявил, что две страны будут сотрудничать на основе «нового прагматизма».

Министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что у Европейского союза нет плана Б на случай, если Венгрия наложит вето на пакет помощи Украине в размере €50 млрд на предстоящем саммите политического объединения.

Ранее на Украине заявили об ожидании помощи от Бельгии.