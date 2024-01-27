ООН предупредила об уменьшении поступающей помощи в Газу из-за протестующих

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что гуманитарные миссии не могут доставить помощь нуждающимся в секторе Газа, поскольку израильские протестующие, в том числе на КПП «Керем-Шалом», перекрыли движение грузовиков с мукой и предметами гигиены. Об этом говорится на сайте Управления.

«25 и 26 января израильские протестующие заблокировали въезд грузовиков с гуманитарной помощью в Газу через контрольно-пропускной пункт «Керем-Шалом». В этих грузовиках находились мука, продукты питания, предметы гигиены, палатки и другие непродовольственные товары. Грузовики не смогли добраться до Газы. Невозможность доставить еду, воду и медицинскую помощь усугубит и без того тяжелое гуманитарное положение тех, кто нуждается в помощи», — заявили в ООН.

В ведомстве отметили, что продолжают наблюдать тенденцию снижения доступа в северные и центральные районы сектора Газа в течение второй половины января 2024 года. «Причинами этого являются чрезмерные задержки конвоев с гуманитарной помощью перед контрольно-пропускными пунктами», — добавили в Управлении.

Международный суд ООН вынес постановление, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.

Ранее Норвегия призвала к «радикальной активизации» гуманитарных усилий в секторе Газа.