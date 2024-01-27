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Страны НАТО обвинили в нормализации фашистской идеологии

Володин: фашистская идеология в странах НАТО может спровоцировать мировую войну

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Global Look Press

Фашистская идеология постепенно становится нормой для политиков из стран — членов НАТО. Об этом в своем Telegram-канале написал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Законодатель обратился к россиянам в связи с 80-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда, которое произошло 27 января 1944 года. Как он отметил, блокада длилась 872 дня и стала одним из самых трагичных периодов в истории страны.

При этом парламентарий подчеркнул, что сегодня особенно важно помнить о событиях Великой Отечественной войны и подвигах советских солдат. Все из-за попыток нацизма вновь «поднять голову», что заметно на примере западных стран.

«Байден, Трюдо, Сунак, Макрон, Шольц не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма, которую ведет режим Зеленского», — указал Володин.

Он добавил, что перечисленные лидеры стран — членов НАТО вступили на опасный путь. В конце концов их действия могут привести к началу новой мировой войны, пояснил законодатель.

«Важно сделать все, чтобы этого не произошло. Наш долг — защитить память о наших дедах и прадедах, победивших фашизм», — заявил спикер ГД.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма.

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