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В ЕС могут рассмотреть «реальный» вариант лишения Венгрии права голоса в блоке

Politico: ЕС может рассмотреть реальный вариант лишения Венгрии права голоса

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Global Look Press

В случае, если Венгрия на февральском саммите ЕС по Украине вновь наложит вето на предоставление Киеву €50 млрд, страны Евросоюза могут рассмотреть «реальный вариант» лишения Будапешта права голоса. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на неназванных европейских дипломатов.

«Если Орбан действительно снова заблокирует соглашение (о 50 миллиардах евро для Украины. — Прим. ред.) на февральском саммите, использование статьи 7 для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом», — заявил европейский дипломат.

До этого сообщалось, что лидеры стран Евросоюза могут на следующей неделе (29 января — 5 февраля) согласовать выделение Киеву помощи в размере €50 млрд.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на днях пообещал отправить на Украину снаряды на общую сумму $1,2 млрд.

Ранее в США заявили о возможном использовании рычагов давления на Венгрию.

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