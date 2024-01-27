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Сенатор США раскрыл «лучший» способ урегулировать конфликт на Украине

Сенатор Вэнс назвал мирный договор с РФ лучшим решением для США и Украины

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Emily Elconin/Reuters

Лучшим решением для Украины и США в текущей ситуации является подписание мирного соглашения с РФ. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал американский сенатор, представляющий Республиканскую партию, Джей Ди Вэнс.

По словам законодателя, вооруженное противостояние с Москвой вынуждает Киев идти на крайние меры. В частности, он обратил внимание на призыв «стариков» в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как отметил парламентарий, еще несколько месяцев назад средний возраст украинских солдат достиг 43 лет.

«Лучшим решением для Украины и однозначно для США будет заключить мир [с РФ]», — подчеркнул член верхней палаты конгресса.

Он добавил, что из-за массового отъезда граждан за границу Украина лишилась 25% населения. При этом оставшиеся в стране люди все еще получают базовые государственные услуги исключительно благодаря финансированию со стороны Запада, указал Вэнс.

На этом фоне законодатель пришел к выводу, что дальнейшее затягивание боевых действий только приведет к превращению Украины в «страну-обрубок».

27 января бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор опубликовал в социальных сетях пост о текущей ситуации на Украине. Эксперт написал, что США приближаются к катастрофическому поражению в рамках конфликта.

Ранее в Государственном департаменте США рассказали о стратегии украинских войск на 2024 год.

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