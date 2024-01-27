Вашингтон постепенно приближается к своему поражению в противостоянии с Москвой в рамках украинского конфликта. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter) написал экс-советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор.

«Конфликт [на Украине] заканчивается катастрофическим поражением Украины и США», — подчеркнул эксперт.

26 января бывший советник главы Пентагона дал интервью для YouTube-канала Judging Freedom, в ходе которого спрогнозировал перенос украинской столицы из Киева во Львов. По его словам, власти страны могут принять такое решение после поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

В тот же день Макгрегор опубликовал в социальных сетях пост с обвинениями в адрес украинского президента Владимира Зеленского. Американский полковник заявил, что глава государства является «невероятным мошенником» и стремится продать собственную страну.

Также эксперт обвинил украинского лидера в том, что тот совершенно не представляет интересы граждан своей страны. По его мнению, если бы СМИ распространяли правдивую информацию о действиях Зеленского, у людей бы более четко сформировалось негативное отношение к действующему президенту Украины.

Ранее подполковник армии США назвал «неминуемым» поражение Украины в конфликте с РФ.