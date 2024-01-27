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Байден согласился ужесточить миграционную политику

Байден заявил о согласии принять жесткие меры против нелегальной миграции в США

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GregAbbott_TX/Twitter

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о согласии принять жесткие меры против нелегальной миграции в США при согласии на это конгресса США. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

В своем заявлении Байден отмечает, что «давно пора починить» ситуацию с систематическим нарушением границ США на юге, где из Мексики прибывают сотни тысяч и миллионы нелегальных мигрантов. Президент США отмечает, что его команда вот уже на протяжении двух месяцев ведет консультации с обеими партиями в Сенате США для того, чтобы решить эту проблему.

«Если бы мне дали такие полномочия, я бы воспользовался ими в тот же день, когда подписал соответствующий законопроект, после чего он стал бы законом», — пишет Байден.

Кроме того, Байден предлагает конгрессу одобрить запрос правительства на выделение дополнительных средств на охрану границы.

Требование ужесточения контроля на границе США и Мексики является ключевым у республиканцев, которые увязывают их с выделением средств Украине.

До этого администрация Байдена прокомментировала действия Техаса по защите границы США.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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