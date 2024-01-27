Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон так и не осудил теракт Киева, в результате которого был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76. Об этом сообщает Telegram-канал дипломатического ведомства.

По словам Антонова, российская сторона в течение двух дней ждала от американской администрации осуждения инцидента с самолетом Ил-76 в Белгородской области, однако, никакой реакции не последовало даже после заседания Совета Безопасности ООН.

«Местные чиновники уходят от очевидных фактов. Стараются не замечать варварские действия укронацистов. Забывают, что «страусиная» политика еще никогда не доводила до добра», — пояснил дипломат.

Он добавил, что из-за подобной недосказанности у Киева создается впечатление «поддержки и полной безнаказанности.

До этого Президент России Владимир Путин заявлял, что средства поражения, изъятые с места падения Ил-76, говорят, что самолет был сбит из системы ПВО Франции или США.

Ранее France Info сообщило, что Ил-76 был сбит из американского ЗРК Patriot.