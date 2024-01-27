Посол отметил, что в США стали признавать успех России в преодолении санкций

Посол России Анатолий Антонов заявил, что в США признают успех России в купировании санкций и их последствий на российскую экономику. Об этом сообщает ТАСС.

Российский дипломат отметил, что в Белом доме многим очень сложно воспринять, что попытка задавить Россию санкциями является порочной практикой без особой пользы.

«Это настолько очевидно, что даже некоторые представители администрации вынуждены признавать успешность действий правительства Российской Федерации по купированию последствий рестрикций и обеспечению позитивной динамики в развитии отечественного нацхозяйства», — заявил Антонов.

Таким образом Антонов прокомментировал заявления чиновников США о намерениях расширения антироссийских санкций.

До этого посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что другим государствам стоит подумать об отказе от доллара США из-за угрозы изъятия российских активов.

Ранее Антонов говорил, что российско-американские отношения балансируют в настоящее время на грани срыва в пропасть.