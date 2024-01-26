Европе предрекли холода из-за решения Байдена

Из-за решения американского лидера Джо Байдена остановить выдачу новых разрешений на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) Европе грозит холод. О, этом пишет агентство Bloomberg.

До этого администрация Байдена ввела мораторий на выдачу разрешений на экспорт СПГ для того, чтобы изучить влияние добычи сжиженного природного газа на климат и национальную безопасность.

В публикации говорится, что остановка поставок топлива может затянуть реализацию проектов, у которых уже есть европейские покупатели.

До этого Reuters, ссылаясь на источники, писал, что Соединенные Штаты исключают возможность введения запрета или ограничений на экспорт своего газа в Европу ближайшей зимой и помогут странам-членам Евросоюза справиться с энергетическим кризисом.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления США по «Арктик СПГ — 2».