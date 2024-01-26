Путин рассказал, из какой системы ПВО могли сбить Ил-76

Президент России Владимир Путин заявил, что средства поражения, изъятые с места падения Ил-76, говорят, что самолет был сбит из системы ПВО Франции или США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Средства поражения, на месте изъятые, говорят о том, что это именно ракета ПВО», — сказал Путин.

По его словам, точная информация о ракетах будет «через пару-тройку дней».

«Скорее всего, это системы Patriot американские, либо европейские системы ПВО — скорее всего, французские. Через пару-тройку дней будет точный ответ дан», — заявил он.

Также Путин заявил, что российский самолет Ил-76 не мог быть сбит в результате так называемого дружеского огня. Он отметил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) распознает сигналы, которые подают борты РФ. По его словам, на них установлена система «свой-чужой».

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Судно должно было транспортировать пленных украинских военных в административный центр региона. По данным министерства обороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих. На месте крушения были обнаружены части ракеты. В МО РФ полагают, что самолет был сбит ВСУ.

Ранее France Info сообщило, что Ил-76 был сбит из американского ЗРК Patriot.