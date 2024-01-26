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МИД РФ призвал Чехию «отказаться от рейдерства»

МИД РФ призвал Чехию отказаться от рейдерства и не исключил ответных действий

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Depositphotos

Министерство иностранных дел России призвало власти Чехии отказаться от рейдерских методов ведения дел и не исключило ответных действий. Об этом говорится в ответах МИД на вопросы, поступившие от СМИ к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.

В сообщении указано, что в ответ на принятые в ноябре 2023 года решения чешских властей о запрете на управление и использование целого ряда объектов недвижимого имущества РФ на территории Чехии, включая дипломатические, «по линии МИД России чешской стороне было жестко указано на недопустимость подобного произвола».

В ведомстве отметили, что «в целях защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы». Подчеркивается, что сейчас РФ делает акцент на правовых механизмах, однако это не исключает возможных ответных шагов в отношении чешских имущественных активов в России.

В ноябре 2023 года сообщалось, что Чехия планирует заморозку новых объектов недвижимости, принадлежащей России.

Агентство ЧТК передавало, что часть недвижимости, которая принадлежит России в Чехии, успели опломбировать.

До этого глава МИД Чехии Ян Липавский счел заморозку российской собственности в республике соответствующей чешскому законодательству. Так дипломат прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о незаконности заморозки собственности РФ в Чехии.

Ранее в Чехии предложили ограничить передвижение российских дипломатов по ЕС.

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