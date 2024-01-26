Украинский генерал оценил наличие ресурсов к новому контрнаступлению

Отставной украинский генерал Сергей Кривонос заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают ресурсами для нового наступления. Об этом он сказал в эфире телеканала «Прямой».

«У нас есть ресурсы и резервы, чтобы наступать? Конечно, хоть завтра можем наступать! Чем? Не смешите людей», — заявил Кривонос.

Он отметил, что для нового наступления необходимо было выполнить положение закона о мобилизации, согласно которому экономика и органы власти должны были быть переведены на особый режим работы.

«Власть ничего не делает, чтобы выполнить закон о мобилизации, и только рассказывает, что мобилизация — это прихоти военных», — посетовал он.

Также Кривонос заявил, что российские военнослужащие активно наступают на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в Харьковской области. Генерал подчеркнул, что Вооруженные силы Российской Федерации успешно применяют FPV-дроны для обеспечения прикрытия и находят слабые места украинской армии. При этом на определенных участках российским солдатам играет на руку то, что ВСУ не очень хорошо укрепили свои позиции.

Ранее в Минобороны России рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении.