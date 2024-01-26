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В МИД РФ заявили, что поставки F-16 Украине не помогут

МИД РФ: поставки F-16 Киеву не окажут влияния на ход СВО

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Vadim Ghirda/AP

Министерство иностранных дел России сообщило, что возможные поставки Нидерландами на Украину истребителей F-16 не окажут влияния на ход специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

«В любом случае для России очевидно, что никакого влияния на ход СВО эти очередные поставки не окажут», — сказано в сообщении.

В МИД напомнили о том, что западная бронетехника сгорела во время неудавшегося контрнаступления Украины.

В министерстве добавили, что «нидерландские власти и их партнеры по «коалиции истребителей» все глубже увязают в украинском конфликте».

14 января советник командования воздушных сил украинской армии Юрий Игнат сказал, что Украине будет очень сложно содержать истребители F-16. До этого в США рассказали об охоте российских летчиков на F-16.

9 января заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк заявил о начале подготовки аэродромов к приему истребителей F-16.

Ранее сообщалось, почему Запад откладывает передачу F-16 Киеву.

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