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Победа Трампа на праймериз отдалила выделение военной помощи Киеву

FT: помощь США Украине под угрозой из-за роста влияния Трампа

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Seth Wenig/AP

Помощь США Украине оказалась «повисшей на волоске» из-за бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета Financial Times.

Отмечается, что Трамп, который хочет сделать миграционный кризис центральной темой в своей предвыборной программе, выступил против компромиссного соглашения об усилении мер на южной границе с Мексикой, связанного с пакетом помощи Украине и Израилю.

«Вряд ли в ближайшее время будет предоставлена дополнительная помощь, учитывая хаос в Республиканской партии», — заявил экс-помощник лидера демократического большинства в сенате США Джим Мэнли.

26 января стало известно, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, в котором они обсудили шаги по согласованию помощи Украине. До этого начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 2024 год окажется тяжелым для Киева.

Ранее в Германии заявили, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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