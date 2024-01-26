Путин высказался о провозе гуманитарной помощи по платным дорогам

Президент России Владимир Путин заявил, что гуманитарная помощь в зону специальной военной операции (СВО) должна провозиться волонтерами по платным дорогам бесплатно. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается перевозки грузов по платным дорогам, то понятно, что платные дороги строятся за счет коммерческих кредитов, за счет средств компаний, которые этим занимаются, они должны как бы отбивать вложения», — сказал Путин.

При этом он отметил, что вопрос относительно перевозки волонтерских грузов должен быть решен.

«Они должны перевозиться бесплатно», — отметил глава государства.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе регулярного брифинга заявил, что Путин 26 января проведет встречу в Санкт-Петербурге с участниками спецоперации. Путин на встрече в Санкт-Петербурге со студентами, которые участвовали в специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил, что СВО — это попытка остановить войну.

Ранее Путин предложил сделать обязательной работу участников СВО с психологом.