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Путин объяснил необходимость СВО защитой интересов России

Путин: спецоперация на Украине была начата для защиты интересов РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине была начата для защиты интересов РФ — других мотивов не было. Его слова на встрече в Санкт-Петербурге со студентами-участниками СВО передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что «геополитический противник» РФ совершил госпереворот и начал физически истреблять тех, кто был готов выстраивать нормальные отношения с Россией.

По словам Путина, все, что происходило в Донбассе — это геноцид.

«На наших исторических территориях русских объявили нетитульной нацией», — подчеркнул президент РФ.

14 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция стала неизбежной после того, как Запад сделал из Украины прямую угрозу для России.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе СВО. По его словам, главной боевой задачей российской армии на данный момент является методичное ведение активной обороны и уничтожение западной техники, ограниченные запасы которой сейчас продолжают поставляться Вооруженным силам Украины.

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