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В МИД РФ заявили о негативных последствиях членства Швеции в НАТО

Захарова: членство Швеции в НАТО негативно скажется на безопасности в регионе

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что членство Швеции в НАТО негативно скажется на безопасности в регионе.

Так дипломат прокомментировала ратификацию Турцией членства Швеции в Североатлантическом альянсе. По ее мнению, вступление страны в НАТО не усилит чувства безопасности шведов.

Захарова подчеркнула, что Россия не допустит угроз своей безопасности после вступления Швеции в альянсе и примет ответные меры в зависимости от размещения сил НАТО.

25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Анкарой членства Швеции в НАТО.

До этого премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил о готовности встретиться с главой венгерского кабмина Виктором Орбаном для обсуждения заявки Швеции в Североатлантический альянс.

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года. Финляндия вступила в блок, однако Швецию не пускали Турция и Венгрия. Последней страной в альянсе, которая еще не одобрила заявку Швеции, остается Венгрия.

Ранее в Кремле оценили решение Турции по принятию Швеции в НАТО.

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