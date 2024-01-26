Размер текста
А
А
А

Нетаньяху в ответ на решение суда ООН заявил, что Израиль соблюдает международное право

Нетаньяху после решения суда ООН: Израиль соблюдает международное право

close
100%
Ronen Zvulun/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после решения Международного суда о том, что страна должна принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, заявил, что Израиль делает для защиты граждан от палестинского движения ХАМАС, соблюдая международное право. Об этом говорится в заявлении Нетаньяху, опубликованном на странице политика в Telegram.

«Мы продолжим делать все, чтобы защитить себя и наших граждан, соблюдая при этом международное право. Как и каждая страна, Израиль имеет базовое право на самооборону», — заявил Нетаньяху.

Он добавил, что Израиль ведет справедливую войну и будет продолжать ее до полной победы.

До этого глава МИД Палестины Рияд аль-Малики приветствовал решение Международного суда ООН по Израилю.

Международный суд ООН рассматривал иск ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газе. Претория требует обязать Западный Иерусалим немедленно прекратить наземную операцию в анклаве. Израиль отвергает все обвинения в геноциде, отмечая, что не уничтожает палестинцев, а защищает свой народ. При этом постпред страны при ООН Гилад Эрдан считает, что судить в первую очередь надо саму организацию, которая «закрыла глаза» и стала соучастницей ХАМАС.

Ранее израильская авиакомпания приостановила полеты в ЮАР.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами