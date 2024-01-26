Нетаньяху в ответ на решение суда ООН заявил, что Израиль соблюдает международное право

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после решения Международного суда о том, что страна должна принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, заявил, что Израиль делает для защиты граждан от палестинского движения ХАМАС, соблюдая международное право. Об этом говорится в заявлении Нетаньяху, опубликованном на странице политика в Telegram.

«Мы продолжим делать все, чтобы защитить себя и наших граждан, соблюдая при этом международное право. Как и каждая страна, Израиль имеет базовое право на самооборону», — заявил Нетаньяху.

Он добавил, что Израиль ведет справедливую войну и будет продолжать ее до полной победы.

До этого глава МИД Палестины Рияд аль-Малики приветствовал решение Международного суда ООН по Израилю.

Международный суд ООН рассматривал иск ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газе. Претория требует обязать Западный Иерусалим немедленно прекратить наземную операцию в анклаве. Израиль отвергает все обвинения в геноциде, отмечая, что не уничтожает палестинцев, а защищает свой народ. При этом постпред страны при ООН Гилад Эрдан считает, что судить в первую очередь надо саму организацию, которая «закрыла глаза» и стала соучастницей ХАМАС.

Ранее израильская авиакомпания приостановила полеты в ЮАР.