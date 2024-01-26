Медведев выразил веру в создание Техасской Народной республики

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в США грядет гражданская война и образование Техасской Народной республики. Соответствующая публикация размещена в его Telegram-канале.

«[Федеральные] власти из-за своего бездействия могут окончательно довести до белого каления население Техаса, которое уже сейчас всерьез задумалось об отделении. <..> Америка может столкнуться с неразрешимым конституционным кризисом и надолго погрузиться в пучину нового, возможно, ещё более разрушительного гражданского противостояния», — говорится в публикации политика.

В качестве доказательства близости такой перспективы Медведев напомнил о недавних событиях в Техасе.

«Губернатор [Техаса] смачно наплевал на позицию Белого дома с немощным стариком Байденом и начал восстанавливать заграждения из колючей проволоки», — прокомментировал происходящее на фоне кризиса из-за наплыва мигрантов российский чиновник.

До этого вице-губернатор Техаса Патрик призвал Байдена «уйти с дороги» техасских силовиков.

Ранее Медведев заявил о необходимости укреплять ООН.