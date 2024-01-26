Палестина приветствовала решение Международного суда по Израилю

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики приветствовал решение Международного суда ООН о том, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на министра иностранных дел Палестины.

«Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики приветствовал меры, предписанные Международным судом (Израилю. – Прим. ред.), заявив, что судьи суда вынесли решение в пользу гуманности и международного права», — говорится в сообщении телеканала.

До этого Международный суд ООН вынес постановление, согласно которому Израилю необходимо принять все меры для предотвращения геноцида в рамках операции армии в секторе Газа.

Палестинская группировка ХАМАС заявила, что будет соблюдать режим прекращения огня, если подобное решение примет Международный суд ООН и его будет придерживаться Израиль. В нем также отмечается, что палестинская группировка освободит израильских заключенных в обмен на палестинских.

Международный суд ООН рассматривал иск ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газе. Претория требует обязать Западный Иерусалим немедленно прекратить наземную операцию в анклаве. Израиль отвергает все обвинения в геноциде, отмечая, что не уничтожает палестинцев, а защищает свой народ. При этом постпред страны при ООН Гилад Эрдан считает, что судить в первую очередь надо саму организацию, которая «закрыла глаза» и стала соучастницей ХАМАС.

Ранее во Франции раскритиковали иск ЮАР в суд ООН из-за действий Израиля в Газе.