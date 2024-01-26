В МИД РФ заявили об отсутствии у России планов по нападению на страны НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что в России не существует планов по нападению на страны НАТО.

Дипломат отметила, что маневры учений Steadfast Defender 2024 носят откровенно провокационный характер. По ее словам, в течение нескольких месяцев вблизи российских рубежей на территории от Норвегии до Румынии будет активно действовать 90-тысячная группировка сил из 31 страны НАТО, а также Швеции.

Захарова считает, что этот шаг осознанно направлен на обострение ситуации и повышает риски военных инцидентов. Она подчеркнула, что в итоге это может привести к трагическим последствиям для Европы.

В начале октября 2023 года глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что НАТО на учениях Steadfast Defender в 2024 году отработает реагирование на возможное «вторжение» России на восточный фланг. В январе нынешнего года таблоид Bild опубликовал «план» того, как Россия могла бы атаковать восточный фланг НАТО, однако эти данные не подтверждаются официальными источниками.

25 января директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что сообщения западных стран о якобы планируемом российском нападении на НАТО — это информационная война, которая используется для оправдания гибридной агрессии Запада против России.

Об отсутствии у РФ необходимости нападать на другие страны также говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее Путин исключил нападение на НАТО.