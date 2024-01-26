Размер текста
А
А
А

В МИД РФ заявили, что атакой на Ил-76 Киев надеется подогреть интерес к конфликту

Захарова: атакой на Ил-76 Украина надеется подогреть интерес к конфликту

Атакой на самолет Ил-76, на борту которого летели украинские военнопленные, Киев надеется подогреть угасающий интерес к украинскому кризису. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

«Совершая подобные злодеяния, Киев надеется подогреть затухающий интерес мировой общеcтвенности к украинскому кризису, побудить своих спонсоров не только сохранить, но и увеличить объемы помощи», — сказала Захарова.

Она отметила, что без поддержки со стороны Запада подобные террористические акты не осуществлялись бы.

26 января ученый из Китайского национального института международного обмена и судебного сотрудничества ШОС Цуй Хэн выразил мнение, что президента Украины Владимира Зеленского будет ждать гнев со стороны общественности, если подтвердится, что украинские войска сбили самолет Ил-76.

До этого независимый журналист из Австралии и основатель Telegram-канала CafeRevolution Джонатан Халперн заявил, что отказ украинских властей признать вину после удара по самолету Ил-76 с военнопленными Вооруженных сил Украины демонстрирует, что западные страны позволяют Киеву все.

В Организации Объединенных Наций состоялось заседание Совета Безопасности по ситуации вокруг уничтожения военного самолета РФ Ил-76 с десятками украинских военнопленных на борту.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг заявления Киева о возвращении части пленных с борта Ил-76 в ходе предыдущих обменов.

Все новости на тему:
Крушение Ил-76 с пленными
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами