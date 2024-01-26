Атакой на самолет Ил-76, на борту которого летели украинские военнопленные, Киев надеется подогреть угасающий интерес к украинскому кризису. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

«Совершая подобные злодеяния, Киев надеется подогреть затухающий интерес мировой общеcтвенности к украинскому кризису, побудить своих спонсоров не только сохранить, но и увеличить объемы помощи», — сказала Захарова.

Она отметила, что без поддержки со стороны Запада подобные террористические акты не осуществлялись бы.

26 января ученый из Китайского национального института международного обмена и судебного сотрудничества ШОС Цуй Хэн выразил мнение, что президента Украины Владимира Зеленского будет ждать гнев со стороны общественности, если подтвердится, что украинские войска сбили самолет Ил-76.

До этого независимый журналист из Австралии и основатель Telegram-канала CafeRevolution Джонатан Халперн заявил, что отказ украинских властей признать вину после удара по самолету Ил-76 с военнопленными Вооруженных сил Украины демонстрирует, что западные страны позволяют Киеву все.

В Организации Объединенных Наций состоялось заседание Совета Безопасности по ситуации вокруг уничтожения военного самолета РФ Ил-76 с десятками украинских военнопленных на борту.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг заявления Киева о возвращении части пленных с борта Ил-76 в ходе предыдущих обменов.