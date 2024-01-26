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В Госдуме раскрыли смысл законопроекта об «интересах ребенка» при разводе

Депутат ГД Матвейчев: мнение ребенка при разводе может разрушить его жизнь

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Мнение детей при разводе родителей может разрушить их жизнь. Такое мнение в эфире «Радио 1» озвучил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, комментируя законопроект, предполагающий изменение понятия «интересы ребенка» в Семейном кодексе, которое используют при бракоразводном процессе. Парламентарий уверен, что пожелания ребенка не должны быть определяющими в судебном разбирательстве, поскольку дети «сами не понимают, что им нужно на самом деле».

«Всевозможные адвокаты, психологи, которые получили свои дипломы после недельных курсов, начинают склонять ребенка против мамы, против папы, бороться за его мнение. Они настраивают его на то, чтобы он предал человека, которого еще вчера любил. Это травма на всю жизнь, это духовный инвалид», — подчеркнул депутат.

Он добавил, что интересы ребенка должны определяться материальными и духовными ценностями.

Напомним, депутаты Госдумы намерены конкретизировать понятие «интересы ребенка» в Семейном кодексе. Они хотят, в частности, исключить из закона положения об обязательном учете мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет.

Предлагается формулировку «Право ребенка выражать свое мнение» переименовать в «Право ребенка на учет его интересов и мнения его родителей».

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец при этом считает, что ребенок в возрасте от 10 лет должен сам решать, с кем будет жить в случае развода родителей. Она призвала не лишать детей этого права, подчеркнув, что многие из них могут быть привязаны больше к одному из родителей.

Ранее в Госдуме заявили о скором исчезновении в России Дня святого Валентина.

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