Ермак обсудил с помощником президента США поддержку Украине

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, в котором они обсудили шаги по согласованию помощи Украине. Об этом Ермак написал в своем Telegram-канале.

«Особое внимание уделили вопросу принятия конгрессом Соединенных Штатов решений, касающихся необходимого для нашей страны пакета помощи», — уточнил Ермак.

До этого начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 2024 год окажется тяжелым для Киева. В то же время он отказался давать какие-либо точные прогнозы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью заявлял, что прошедшее весенне-летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины на южном участке фронта было «довольно успешным».

Ермак также отмечал, что украинские военные на фронте жалуются на то, что у них отсутствует возможность наступать.

Ранее в Германии заявили, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.