Размер текста
А
А
А

Ермак обсудил с помощником президента США поддержку Украине

Ермак обсудил с помощником президента США Салливаном помощь Украине

close
100%
Denis Balibouse/Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, в котором они обсудили шаги по согласованию помощи Украине. Об этом Ермак написал в своем Telegram-канале.

«Особое внимание уделили вопросу принятия конгрессом Соединенных Штатов решений, касающихся необходимого для нашей страны пакета помощи», — уточнил Ермак.

До этого начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 2024 год окажется тяжелым для Киева. В то же время он отказался давать какие-либо точные прогнозы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом глава офиса украинского президента Андрей Ермак в интервью заявлял, что прошедшее весенне-летнее контрнаступление Вооруженных сил Украины на южном участке фронта было «довольно успешным».

Ермак также отмечал, что украинские военные на фронте жалуются на то, что у них отсутствует возможность наступать.

Ранее в Германии заявили, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами