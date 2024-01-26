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Песков прокомментировал отказ Украины продлевать транзит газа в Европу

Песков напомнил о смене логистики при отказе Украины от транзита газа в Европу

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Отказ Украины продлевать контракт о транзите российского газа в Европу повлечет за собой смену логистики, но не помешает России продолжать поставки. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Есть существующие маршруты, связанные с Турцией, есть поставки сжиженного газа, альтернативные маршруты. Но они все во многом заблокированы. Это [решение Украины] приведет к изменению всех логистических цепочек», — заявил Песков.

До этого власти Украины заявили, что не будут продлевать контракт с РФ на транзит газа.

«Контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт, о чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге [Роберту Фицо]», – заявили в пресс-службе правительства Украины.

При этом в кабмине подчеркнули, что могут обсуждать вопрос использования газотранспортной сети Украины со страной Евросоюза.

Ранее СМИ назвали условие транзита газа из России через Украину после 2024 года.

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