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В Харькове переименуют более 60 топонимов из-за ассоциации с Россией

Депутаты Харькова решили изменить названия 65 топонимов из-за связи с Россией

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Евгений Малолетка/AP

Депутаты горсовета Харькова проголосовали за изменение названий еще 65 топонимов, которые ассоциируются с Россией. Об этом сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

По словам депутатов, многие топонимы получат названия в честь «украинских городов и географических объектов», например, Авдеевская улица, Бахмутский проезд, Соледарский и Угледарский переулки, а также Судакский и Инкерманский переулки. Однако эти объекты находятся на территории ДНР или Крыма.

До этого городской совет Киева переименовал пять библиотек в украинской столице, которые носили имена российских писателей.

С 2014 года на Украине проводится политика декоммунизации, подразумевающая ликвидацию советских топонимов и снос памятников советским государственным деятелям и полководцам. В 2015 году Верховной радой был принят закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики», согласно которому все «коммунистические» наименования подвергались изменению.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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