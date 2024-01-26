Лукашенко призвал не повторять ошибок времени Горбачева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что идет смена поколений в политике страны, этот период очень опасен, поэтому его нужно пройти аккуратно, не повторив при этом ошибок горбачевского времени. Слова Лукашенко приводит агентство ««БелТА»».

«Хотели бы мы этого или нет, идет смена поколений. И это всегда очень опасный период. Его надо очень аккуратно и тонко пройти. Поэтому этот опыт для нас очень важный… Нам бы не повторить горбачевский период, когда мы, как мультики смотрели, радовались: ах, счастье придет. Страну развалили и в яму попали. Нам этого нельзя повторить», — заявил Лукашенко.

Президент напомнил, что в Белоруссии идет реформирование политической жизни. Например, Всебелорусское народное собрание стало конституционным органом, у которого будут серьезные полномочия.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца этой недели.

Лукашенко также заявлял, что Минск и Москва смогли построить такие союзнические отношения, каких на планете никто не знал и не знает.

Ранее сообщалось, что Белоруссия нарастит силы РЭБ из-за НАТО.