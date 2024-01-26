Размер текста
А
А
А

Лукашенко призвал не повторять ошибок времени Горбачева

Лукашенко: идет смена поколений в политике, нужно не повторить ошибок Горбачева

close
100%
Пресс-служба президента Белоруссии/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что идет смена поколений в политике страны, этот период очень опасен, поэтому его нужно пройти аккуратно, не повторив при этом ошибок горбачевского времени. Слова Лукашенко приводит агентство ««БелТА»».

«Хотели бы мы этого или нет, идет смена поколений. И это всегда очень опасный период. Его надо очень аккуратно и тонко пройти. Поэтому этот опыт для нас очень важный… Нам бы не повторить горбачевский период, когда мы, как мультики смотрели, радовались: ах, счастье придет. Страну развалили и в яму попали. Нам этого нельзя повторить», — заявил Лукашенко.

Президент напомнил, что в Белоруссии идет реформирование политической жизни. Например, Всебелорусское народное собрание стало конституционным органом, у которого будут серьезные полномочия.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца этой недели.

Лукашенко также заявлял, что Минск и Москва смогли построить такие союзнические отношения, каких на планете никто не знал и не знает.

Ранее сообщалось, что Белоруссия нарастит силы РЭБ из-за НАТО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами