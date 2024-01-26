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Песков прокомментировал предстоящий визит Мадуро в РФ

Песков: точных дат визита президента Венесуэлы Мадуро в РФ пока нет

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Maxim Shemetov/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что точных дат предстоящего визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в РФ пока нет.

«Этот визит прорабатывается, в нем есть потребность. Отношения РФ и Венесуэлы развиваются, это наш партнер на латиноамериканском континенте», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь РФ пообещал, что общественность проинформируют о дате визита, когда она будет назначена.

25 января посол Венесуэлы заявил, что даты визита Мадуро в Россию продолжают согласовывать.

В декабре 2023 года президент Российской Федерации Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро пригласил лидера латиноамериканской страны посетить Москву с официальном визитом после Нового года, уже в 2024 году.

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков ранее говорил, что визит Николаса Мадуро планируется в Москву в декабре 2023 году.

Ранее Мадуро одобрил рассмотрение закона об окончательном включении спорного района Эссекибо в состав Венесуэлы.

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