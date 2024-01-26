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В США оценили угрозу со стороны Северной Кореи

Yonhap: США не видят признаков военной угрозы со стороны КНДР

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США на данный момент не видят признаков военной угрозы со стороны Северной Кореи, Вашингтон отслеживает действия КНДР. Об этом агентству Yonhap заявил неназванный высокопоставленный американский чиновник.

«Хотя в настоящее время мы не видим признаков прямой военной угрозы, мы продолжаем отслеживать риск военных действий КНДР против Южной Кореи и Японии в тесной консультации с нашими союзниками из РК и Японии», — заявил чиновник.

Он также подчеркнул хорошее сотрудничество в сфере безопасности между Сеулом и Вашингтоном и их трехстороннее сотрудничество с Японией.

24 января сообщалось, что Северная Корея запустила в сторону Желтого моря несколько крылатых ракет.

Южнокорейская армия усилила наблюдение и сообщила о дальнейшем тесном сотрудничестве с американскими военными в наблюдении за активностью Пхеньяна.

Ранее Ким Чен Ын потребовал развивать экономику в регионах КНДР.

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