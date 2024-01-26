В Кремле не стали комментировать приговор в отношении Треповой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами не стал комментировать решение суда по Дарье Треповой, которую приговорили к 27 годам колонии общего режима за совершение теракта в кафе Санкт-Петербурга.

«Мы не комментируем решение суда, не будем делать этого и сейчас», — сказал он.

До этого адвокат Дарьи Треповой Даниил Берман заявил, что у 26-летней девушки «плохое» настроение после оглашения приговора. Он отметил, что 27 лет — это почти пожизненное заключение, поэтому девушке «страшно».

25 января Дарью Трепову, совершившую теракт, приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. руб. Обвинение запрашивало для Треповой 28 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. руб.

Как объяснил адвокат Треповой «Газете.Ru», в зале суда девушка улыбалась из-за «страха» и диагностированных расстройств личности. Он также подчеркнул, что Трепова сама приняла решение надеть «веселенький свитер с апельсинами», чтобы принять суровое наказание в яркой одежде.

Ранее Трепова объяснила в суде, почему не помогала раненным при теракте.