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Совбез ООН провел заседание по сбитому в России Ил-76

В ООН прошло заседание Совета Безопасности по сбитому под Белгородом Ил-76

В Организации Объединенных Наций (ООН) прошло заседание Совета Безопасности по сбитому военному самолету Ил-76, на борту которого были украинские военнопленные. Об этом пишетТАСС.

От Москвы на заседании присутствовал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он заявил, что к трагедии может быть причастна западная военная техника.

Полянский предупредил, что если подтвердится, что Украина использовала европейские снаряды, то ситуация для Запада усложнится. Он отметил, что самолет могли сбить либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства. Если это подтвердят, что западные страны станут соучастниками преступления, предупредил он.

Дипломат заключил, что Россия пообещала сделать все возможное для того, чтобы ответственные за крушение Ил-76 понесли заслуженное наказание.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Судно должно было транспортировать пленных украинских военных в административный центр региона. Всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее в Кремле заявили, что Москва своевременно сообщила Киеву о перевозке пленных на Ил-76.

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Крушение Ил-76 с пленными
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