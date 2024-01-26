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Путин призвал расширить климатическое сотрудничество в БРИКС

Путин поручил проработать расширение климатического сотрудничества в БРИКС

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин призвал российское правительство заняться подготовкой предложений касательно расширения сотрудничества с коллегами по БРИКС в климатической сфере.Этот пункт указан в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Представить предложения по расширению сотрудничества с участниками БРИКС в части осуществления совместных разработок в сфере мониторинга климатически активных газов и измерения углеродного баланса экосистем», — отмечается в одном из пунктов.

Владимир Путин также поручил до 1 апреля внести изменения в закон для присвоения статуса ветерана боевых действий. Глава государства поручил проработать вопрос о присвоении статуса ветерана тем, кто участвовал в спецоперации на Украине без контракта. Также статус ветерана специальной военной операции можно получить на основании наградного материала — копии удостоверения к государственной (ведомственной) награде, отметил президент.

Ранее стало известно, сколько россиян доверяют Путину.

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