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Стало известно об опасениях стран ЕС насчет лишения Венгрии права голоса

Politico: некоторые страны ЕС опасаются последствий лишения Венгрии права голоса

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Francois Lenoir/AP

Некоторые страны Европейского союза (ЕС) опасаются последствий вероятного лишения Венгрии права голоса. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам источников журналистов, в будущем государства могут столкнуться с подобным вниманием к вопросам верховенства права, если одну страну лишат голоса.

Тем не менее пять европейских чиновников и дипломатов из стран-членов ЕС заявили, что готовы выступить против Будапешта. По словам авторов публикации, это станет историческим и беспрецедентным шагом, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует соглашение о выделении €50 млрд Украине.

До этого стало известно, что Венгрия перестанет блокировать создание фонда военной помощи Украине в размере €5 млрд.

Ранее в парламенте Венгрии отказались проводить экстренное заседания по Швеции и НАТО.

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