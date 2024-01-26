В США одобрили конфискацию активов России

Комитет по иностранным делам сената Соединенных Штатов одобрил законопроект по конфискации активов Российской Федерации для помощи Украине и «других целей». Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на документы органа.

За документ, который позволяет изъять российские активы, проголосовали 20 из 21 члена профильного комитета. Председатель комитета Беа Кардин отметил, что этот законопроект впервые создаст условия для конфискации средств государства, с которым Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны. Документ в случае принятия даст возможность конфисковать и использовать только $5 млрд из замороженных западными странами $300 млрд — большая часть активов заблокирована в Европе.

Директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев указывает, что на начало 2024 года только Канада имеет механизм конфискации активов России. Согласно закону, этот же инструмент в США позволяется использовать только в отношении активов, которые проходят по уголовным делам.

Научный сотрудник Центра европейских исследований МГИМО Артем Соколов считает, что выгода, которую Европейский союз может получить от конфискации российских активов, будет значима в краткосрочной перспективе, в то время как в средне- и долгосрочной может поставить вопрос о надежности рынка Европы для крупных игроков вроде Индии, Китая и арабских стран.

До этого эксперты заявляли, что конфискация замороженных российских активов в США может привести к тому, что крупные держатели госдолга США начнут диверсифицировать свои вложения.

Ранее передачу Украине российских активов назвали «элегантным правосудием».