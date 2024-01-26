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Французский политик призвал страну выйти из Евросоюза

Политик Филиппо призвал «уничтожить» ЕС для спасения сельского хозяйства Франции

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Matt Dunham/AP

Франции нужно выйти из Евросоюза ради спасения сельского хозяйства. Об этом в своем аккаунте в соцсети X заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, Еврокомиссия совершила провокацию в самый разгар протестов фермеров. А именно — объявила о планах ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур. По его мнению, это решение убьет сельское хозяйство.

Поэтому политик считает, что нужно «уничтожить» Евросоюз, прежде чем он разрушит Францию.

До этого Филиппо в соцсетях заявил, что страны Запада пытаются развязать третью мировую войну, совершая провокации против РФ.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европейский союз отвлекает своих граждан от внутренних проблем, тяготея к поиску внешнего врага в лице Российской Федерации.

Ранее в Эстонии заявили, что НАТО недооценило военные возможности России.

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