В сенате США рассказали, когда республиканцы определятся с позицией по Украине

Позиция американских сенаторов от Республиканской партии по возможным договоренностям о дальнейшем финансировании Украины и усилении контроля на границе между США и Мексикой, скорее всего, станет ясна в ближайшие сутки. Об этом заявил член правящей в верхней палате конгресса Демократической партии Крис Мерфи, передает ТАСС.

«Я думаю, в ближайшие 24 часа республиканцы примут решение о том, хотят ли они достичь чего-либо или хотят оставить беспорядок на границе по политическим причинам», — отметил парламентарий, общаясь с журналистами.

Он добавил, что продолжает взаимодействовать с коллегами по возможному заключению двухпартийной сделки. При этом, по словам Мерфи, многие сенаторы-республиканцы выступают за достижение соответствующего соглашения.

Также законодатель обратил внимание на группу представителей Республиканской партии, которые не хотят заключения сделки. Как он сказал, именно бывший президент страны Дональд Трамп убедил парламентариев занять такую позицию.

В конце Мерфи уточнил, что текст законопроекта о военной помощи Украине и ужесточении мер безопасности на американо-мексиканской границе почти готов. Тем не менее сенатор-демократ не стал отвечать на вопрос корреспондентов, хватит ли в верхней палате парламента голосов для принятия документа в случае отказа некоторых членов Республиканской партии от согласования инициативы.

Ранее в нижней палате конгресса США заявили, что Украина больше не получит «ни единого доллара» от американских властей.