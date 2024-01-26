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Нарышкин объяснил невозможность революции в России

Нарышкин заявил, что у Запада не получится организовать революцию в России

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

У Запада не получится организовать революцию в России, несмотря на большой опыт подготовки и реализации государственных переворотов в разных странах. Об этом РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Действительно, надо отдать должное, на их счету и трагедия так называемой «арабской весны» с ее хаосом, тысячами и тысячами смертей и с разрухой. На счету западных стран, прежде всего Соединенных Штатов, и трагедия украинского «евромайдана», последствия которого мир продолжает расхлебывать до сегодняшнего дня», — напомнил Нарышкин.

Он добавил, что страны Запада на фоне этого испытывают «головокружение от успехов» и надеются устроить госпереворот в России — однако для этого у Запада возможностей нет.

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Запад пытается «взбодрить» уехавшую из России и осевшую в западных странах оппозицию, вынашивая планы раскачать ситуацию в России.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.

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