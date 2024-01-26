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Нарышкин высказался насчет эмигрантской оппозиции

Нарышкин заявил, что Запад пытается «взбодрить» уехавшую из России оппозицию

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Wikipedia

Запад пытается «взбодрить» уехавшую из России и осевшую в западных странах оппозицию, вынашивая планы раскачать ситуацию в России. Об этом РИА Новости заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Он отметил, что под этим предлогом попытки дестабилизировать ситуацию Запад будет продолжать финансировать большую сеть так называемых «неправительственных организаций», задачей которых является антироссийская деятельность.

«Кроме того, это и возможность как-то взбодрить нашу оппозицию, которая находится на Западе. Потому что всем известно, что лидеров оппозиции ничто так не занимает, как возможность делить руководящие посты даже в таком несуществующем «правительстве в изгнании», — заявил Нарышкин.

До этого директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Запад терпит поражение на Украине, поэтому вероятность проведения им антироссийских провокаций очень высока.

Ранее в Минобороны заявили, что Россия в ходе СВО демилитаризует страны НАТО.

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