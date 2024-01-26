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Зампостпреда РФ при ООН обвинил Украину во лжи

Полянский: Киев закопался в своем вранье по катастрофе Ил-76

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AP

Заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что украинские власти закопались в своем вранье по ситуации вокруг уничтожения Вооруженными силами Украины самолета Ил-76 Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, в текущий момент наблюдаются «примитивные и трусливые попытки Киева сбросить с себя ответственность» за произошедшее.

Полянский подчеркнул, что своими заявлениями украинская сторона «завралась, запуталась и закапывает себя в своем вранье все больше».

До этого зампостпреда РФ при ООН заявил, что списки украинских военнопленных, находившихся на сбитом российском самолете Ил-76, были опубликованы и доведены до украинской стороны в установленном порядке.

Крушение самолета Ил-76, который должен был транспортировать пленных украинских военных в Белгород, произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново Белгородской области. На борту находились 65 приготовленных для обмена пленными бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее СБУ возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76.

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Крушение Ил-76 с пленными
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