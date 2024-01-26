Полянский высказался о выступлении постпреда Украины в Совбезе ООН

Списки украинских военнопленных, находившихся на сбитом российском самолете Ил-76, были опубликованы и доведены до украинской стороны в установленном порядке. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

Кроме того, он раскритиковал выступление зампостпреда Украины на заседании Совета Безопасности ООН по этому вопросу.

«Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно, как всегда, параноидальное и бредовое. Скажу лишь, что, видимо, установка, которую моя коллега получила, — продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим», — сказал он.

Крушение самолета Ил-76, который должен был транспортировать пленных украинских военных в Белгород, произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново Белгородской области. На борту находились 65 приготовленных для обмена пленными бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

25 января стало известно, что по факту крушения самолета Ил-76 расследуется уголовное дело о теракте.

26 января Полянский предположил, что Запад является соучастником сбития Ил-76.

Ранее в США заявили о непричастности к крушению Ил-76 в Белгородской области.