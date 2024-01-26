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Трамп обратился к штатам с просьбой поддержать Техас

Трамп призвал штаты помогать Техасу в борьбе против нелегальной миграции

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Cheney Orr/Reuters

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал штаты помогать Техасу в борьбе против нелегальной миграции и законодательном противостоянии с Вашингтоном вокруг перекрытия границ. Об этом Трамп пишет на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Мы призываем все желающие штаты разместить свою охрану в Техасе с тем, чтобы предотвратить въезд нелегалов и выдворить их обратно за границу. Все американцы должны поддержать разумные меры властей Техаса по защите безопасности, спокойствия и суверенитета Техаса и народа США», — указано в заявлении Трампа.

Кандидат в президенты США также добавил, что в случае своего избрания он собирается вместо с губернатором штата Грегом Эбботтом работать против нелегальной миграции.

До этого экс-президент Соединенных Штатов и кандидат на президентских выборах Дональд Трамп заявил, что президент США Джо Байден помогает миллионам мигрантов незаконно проникать в страну.

Ранее гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал идею губернатора штата Техас в США Грега Эбботта быть готовыми собственными силами защищать американскую границу с Мексикой даже без помощи федеральных властей во главе с президентом Джо Байденом.

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