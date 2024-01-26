В США рассказали о неофициальных сигналах России к переговорам по Украине

Россия готова к диалогу по будущему Украины, включая обсуждение мер безопасности для нее. Такое предложение последовало от РФ к США по неофициальным каналам, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Агентство указывает, что сигналы якобы были переданы высокопоставленным чиновникам США через неназванного посредника. Согласно публикации, президент России Владимир Путин «может быть готов рассмотреть возможность отказа от настаивания на нейтральном статусе Украины и даже в конечном итоге отказаться от противодействия возможному членству в НАТО, угроза которого была основным оправданием российского вторжения».

Взамен от Киева потребуют признать утрату контроля над рядом территорий, включая Крым и Донбасс.

В статье напоминают высказывание пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что «Россия была, есть и будет продолжать быть открытой для переговоров по Украине». Однако констатируется, что «публично Путин не дал никаких указаний на то, что он готов остановиться на нынешней линии фронта».

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, недавно заявил, что не видит готовности сторон к переговорам.

25 января в Кремль рассказали об открытости к переговорам по Украине.

Днем ранее о готовности быть посредником по Украине объявили в Швейцарии.

Ранее дипломат РФ заявила, что Западу неинтересно начинать переговоры по Украине.