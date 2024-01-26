Гросси сообщил о планах на визит на Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что встретится с руководством Запорожской АЭС в ходе предстоящего визита на атомную станцию. Об этом сообщает ТАСС.

«В Запорожье я буду руководить очередной ротацией, это будет 16-я ротация персонала, так что я поеду с командой экспертов <…>. Самое главное — я буду общаться с руководством, российским руководством станции, я увижу, как персонал справляется с проблемой снабжения АЭС водой», — заявил Гросси.

Проблемы в водой на станции начались после того, как произошел подрыв Каховской ГЭС, и Каховское водохранилище реки Днепр, питавшее также Запорожскую АЭС, обмелело. Тем не менее ЗАЭС имеет возможность питаться от грунтовых вод, такую возможность предусмотрели при проектировании.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что на периферии Запорожской АЭС есть новые мины, является ангажированным.

Ранее в МИД России заявили, что украинские атаки на ЗАЭС были бы невозможны без поддержки Запада.