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Историк, предсказавший развал СССР, сделал новое заявление о России

Историк Тодд заявил, что Россия никогда не собиралась нападать на НАТО

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Россия не планирует нападать на страны Запада, так как ее военная доктрина строго оборонительная, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью L. Он отметил, что агрессивное поведение России в отношении Запада полностью исключено.

Но, учитывая превосходство стран НАТО в демографии и численности населения, в случае возникновения угрозы России ее народ и государство могут принять решение о нанесении превентивного удара тактическим ядерным оружием. Тодд выразил надежду, что западные лидеры осведомлены об этой доктрине.

Москва неоднократно подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия всегда открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

Президент России Владимир Путин отметил, что Россия не стремится к прямому военному столкновению с НАТО, но если кто-то пожелает его начать, Москва готова к этому.

Также директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад терпит поражение на Украине, поэтому вероятность проведения им антироссийских провокаций очень высока. Тем не менее он уверен, что новые антироссийские провокации Запада не будут иметь долгого эффекта. По его словам, сейчас ложь выявляют быстро.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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