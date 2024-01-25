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Премьер Палестины надеется, что решение МС ООН остановит войну в секторе Газа

Премьер Палестины надеется, что решение суда ООН будет включать прекращение огня

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Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе надеется, что решение Международного суда (МС) ООН по иску ЮАР к Израилю, которое должно быть объявлено 26 января, будет включать немедленные меры по прекращению войны в секторе Газа. Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

Штайе также выразил надежду, что МС примет меры для обеспечения быстрого потока гуманитарной помощи для спасения тех, кто страдает от голода, болезней и сталкивается с другими угрозами в секторе Газа.

«Мы ожидаем, что суд выполнит свою юридическую и гуманитарную ответственность перед международным сообществом в свете геноцида. Наш народ переживает беспрецедентные события со времен Второй мировой войны. Мы ожидаем, что суд продолжит расследование геноцида Израиля против нашего народа в секторе Газа», — говорится в заявлении палестинского премьера, опубликованном перед объявлением Международного суда о немедленных мерах по данному иску.

До этого палестинская группировка ХАМАС заявила, что будет соблюдать режим прекращения огня, если подобное решение примет Международный суд ООН и его будет придерживаться Израиль.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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