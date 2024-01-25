ХАМАС обещал соблюдать режим прекращения огня при принятии подобного решения в ООН

Палестинская группировка ХАМАС утверждает, что будет соблюдать режим прекращения огня, если подобное решение примет Международный суд ООН и его будет придерживаться Израиль. Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

«В случае вынесения судом в Гааге решения о прекращении огня движение ХАМАС будет соблюдать режим прекращения огня до тех пор, пока его будет соблюдать противник», — говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что палестинская группировка освободит израильских заключенных в обмен на палестинских.

29 декабря 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. ЮАР считает, что действия Израиля носят геноцидный характер, поскольку совершаются с намерением уничтожить палестинцев как группу. 26 января Международный суд ООН вынесет промежуточное решение по иску ЮАР.

До этого постоянный представитель ЮАР при международных организациях в Вене Рапулане Сидни Молекане заявил, что действия Израиля нельзя назвать самообороной.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.